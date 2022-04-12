Президент также отреагировал на вероятную химическую атаку в Мариуполе. Об этом президент сказал ночью в конце суток 11 апреля.

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Отреагировал на угрозы россиян применить химическое оружие в Мариуполе

Владимир Зеленский вспомнил, что один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя.

Рассматриваем это очень серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее.

– заявил Президент Украины.

Зеленский напомнил, что ЕС начал обсуждать 6 пакет санкций против России. Добавил, что надо сделать эти санкции такими, чтобы даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучали.

Украинский лидер заверил:

"нефтяное эмбарго против России – обязательно;

любой новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой".

Украина до сих пор не получила оружие, необходимое для деблокирования Мариуполя

Владимир Зеленский рассказал, что мы не получаем столько, сколько необходимо соответствующего оружия, чтобы быстрее закончить войну и полностью уничтожить врага на нашей земле.

И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но…

– заметил президент.

Объяснил, что ключевое – это конкретные оборонные меры. Однако мы все еще зависим от поставок от партнеров.

Президент Владимир Зеленский также:

заявил, что наша территория является одной из наиболее загрязненных минами в мире, поэтому считает, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск;

встретился с экспертной группой, которая разрабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства всех военных преступлений, совершенных оккупантами. Там прорабатывают лучший юридический путь привлечения оккупантов к ответственности;

вручил 5 военным звание Героя Украины, в том числе 2 полковникам медицинской службы – Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко;

отметил Госнаградами 187 военнослужащих ВСУ, 15 бойцов Нацгвардии и 6 военнослужащих Главного управления разведки.

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