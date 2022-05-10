Зеленский заявил, что от сопротивления Мальты во многом зависел результат противостояния в Средиземном море на Севере Африки и на Юге Европы. Несмотря на жесткую осаду и бомбардировку, Мальта выстояла. С помощью союзников она стала форпостом свободы.

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Президент подчеркнул, что во время Второй мировой войны от устойчивости Мальты зависела судьба Европы. Теперь от стойкости украинцев зависит, выиграет ли свобода на континенте. Украина противостоит тирании, имеющей очень далеко идущие планы.

Так же, как от устойчивости и смелости Мальты в 1940-1942 годах зависела судьба Европы, сегодня от устойчивости и смелости украинцев зависит, выиграет ли свобода на нашем континенте. Нападением на Украину Россия только начала агрессию против объединенной Европы,

– подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что по городам Украины ударили 2154 российских ракет.