Зеленський заявив, що від опору Мальти багато у чому залежав результат протистояння у Середземному морі на Півночі Африки та на Півдні Європи. Попри жорстку облогу та бомбардування, Мальта вистояла. З допомогою союзників вона стала форпостом свободи.

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Президент наголосив, що під час Другої світової війни від стійкості Мальти залежала доля Європи. Тепер від стійкості українців залежить, чи виграє свобода на континенті. Україна протистоїть тиранії, яка має дуже далекосяжні плани.

Так само як від стійкості й сміливості Мальти у 1940-1942 роках залежала доля Європи, сьогодні від стійкості й сміливості українців залежить, чи виграє свобода на нашому континенті. Нападом на Україну Росія тільки почала агресію проти об'єднаної Європи,

– наголосив президент.

Зеленський розповів, що по містах України вдарили 2154 російські ракети. В українському небі зафіксували появу 2770 ворожих літаків. Жодного дня та жодної ночі Росія не припиняє бомбардування.

Президент наголосив: під час візиту до Одеси Шарль Мішель – президент Євроради – був змушений спуститися у бомбосховище. Тоді Росія розпочала чергову ракетну атаку. Країна-окупантка вдарила, зокрема, по Одесі.

Європейці 8 та 9 травня вшановували жертв Другої світової війни, а також – відзначали День Європи. За ці два дні лише по Одесі та області російські військові випустили по 25 ракет. Усі – по цивільних об'єктах.

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