В своем обращении глава государства приветствовал воинов военной контрразведки Службы безопасности Украины с профессиональным днем. Он подчеркнул, что это не просто храбрые воины, а образцово храбрые воины, образцово результативные.

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Именно такие, на которых следует равняться. Они очень успешно воюют и на земле, и в нашем море. Оккупанты это уже почувствовали на себе – сотни наших мощных операций. Все знают о поражении Крымского моста, о работе наших беспилотников – особенных, в том числе на море. Они эффективно обнаруживают шпионов и предателей. И это лишь небольшая часть того, что реально делает военная контрразведка СБУ,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил их за каждое проявление силы, смелость, а также победы в боях.

Обращение Зеленского от 18 декабря: смотрите видео

Поблагодарил за 12-й пакет санкций

Также глава государства поблагодарил партнеров в ЕС за одобрение 12-го пакета санкций против России. Он отметил, что важно, что впервые появляется запрет на российские алмазы и бриллианты. Также новые меры, которые направят на невозможность обойти санкции и сделать невозможным поставки России товаров и технологий двойного назначения. В частности, есть новые ограничения импорта из страны-агрессора.

Все это действительно поможет сократить экономическую основу войны, и мы будем продолжать работу с партнерами, чтобы санкции, примененные Европой, работали глобально.

– отметил президент.

Кроме того, глава государства провел в этот день несколько совещаний, касающихся работы зимой. Речь идет о международной, а также о некоторых аспектах внутренней. Он отметил, что уже видит, как с первых чисел января начнут направлять новый 2024 год в интересах защиты международного права, в интересах дальнейшей поддержки Украины в войне.

На разных направлениях есть конкретные договоренности, конкретный график действий. Этот год показал, что возможности двусторонних программ долговременной поддержки – и не только от наиболее сильных государств мира – являются инструментом, который не только эффективно помогает, но и дает четкий сигнал всем в мире – сигнал уверенной поддержки Украины,

– отметил он.

Президент добавил, что в дальнейшем будем работать по поводу таких программ. Он выразил благодарность каждому государству, каждому лидеру, принявшему соответствующие форматы работы.

Поддержка Украины

Глава государства отметил, что на Аллее смелости открыли именную табличку Говарда Баффета – предпринимателя и благотворителя. Он искренне помогает украинцам и Украине с весны 2022 года.

Президент подчеркнул, что один человек помогает на сотни миллионов долларов. Речь идет и о поддержке разминирования, и о помощи в лечении и реабилитации защитников, и проекте строительства фабрик-кухонь в Буче и Лозовой. Последние рассчитаны на более 10 тысяч порций каждая, а также обеспечат едой школы и детские сады Киевской и Харьковской областей.

Это очень весомая поддержка инициативы первой леди по школьному питанию. И сегодня вместе с Еленой Говард как раз посетил новую фабрику-кухню в Буче. Я благодарю за личный пример того, сколько может сделать один человек ради других. Украина всегда будет помнить и всегда будет благодарна всем, кто нам помогает, кто поддерживает наш народ,

– подчеркнул президент.

Свое обращение он завершил следующими словами: "Слава всем бьющимся и работающим ради нашей независимости".