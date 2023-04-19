В среду, 19 апреля, глава государства был с рабочим визитом на Волыни. Там он встретился с пограничниками, базирующимися рядом с Беларусью.

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Волынь ждет много проектов

Как констатировал Зеленский, он провел широкое совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными, всеми, кто отвечает за безопасность и социальное положение области.

Договорились о нескольких инфраструктурных проектах, которые усилит Волынь и позволят гарантировать долгосрочные рабочие места и экономический рост. Уверен, что все это мы обязательно реализуем. Очень скоро… Волынь демонстрирует настоящую крепость, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства.

– подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что вручил награды воинам-пограничникам, в том числе тем, которые сейчас на Донетчине. Собственно, тяжелейшей остается ситуация на Бахмутском направлении.

Обращение Зеленского за 19 апреля: смотрите видео

Отметим, что в этом же обращении глава нашего государства поблагодарил США, объявившие об очередном пакете военной поддержки, а также – Воздушные силы, защищающие небо от вражеских ракет, дронов и других воздушных целей.