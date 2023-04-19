О новом пакете помощи объявили в Пентагоне. В частности, Украине предоставят дополнительные боеприпасы к HIMARS.
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Новый пакет помощи – на 325 миллионов долларов.
Что войдет в новый пакет помощи
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;
- комплексы противотанкового оружия АТ-4;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
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Штаты поддерживают Украину в ее борьбе с российскими оккупантами.
ВСУ ведут контрнаступательные действия
Украинские герои уже ведут контрнаступательные действия. Об этом заявила Анна Маляр – заместительница министра обороны. Она подчеркнула, что говорится об огромном комплексе различных действий и мер, которые сейчас осуществляют ВСУ.
"Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но все это вместе можно называть мерами контрнаступательных действий", – подчеркнула Маляр.
В то же время, точной даты контрнаступления не будут объявлять.