Про новий пакет допомоги оголосили у Пентагоні. Зокрема, Україні нададуть додаткові боєприпаси до HIMARS.

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Новий пакет допомоги – на 325 мільйонів доларів.

Що увійде у новий пакет допомоги

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів;

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

високоточні авіаційні боєприпаси;

запчастини та інше польове обладнання.

В Офісі Президента вже відреагували на позитивну новину.



Як Єрмак відреагував на новину про новий пакет допомоги / 24 Канал

Штати підтримують Україну у її боротьбі з російськими окупантами.

ЗСУ ведуть контрнаступальні дії

Українські герої вже ведуть контрнаступальні дії. Про це заявила Ганна Маляр – заступниця міністра оборони. Вона наголосила, що мовиться про величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють ЗСУ.

"Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", – наголосила Маляр.

Водночас точної дати контрнаступу не оголошуватимуть.