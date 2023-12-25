Обращение президента было посвящено тем, кто хранит свет в домах и душах. Это наши энергетики, полицейские, работники ГСЧС, бойцы ПВО и Сил обороны.

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Наша ПВО и российские лётчики: о чем говорил Зеленский на Рождество

Президент напомнил, что на Сочельник наши воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета, а за неделю у оккупантов минус пять самолетов.

"И это очень сильно! Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск – просто молодцы!" – сказал он.

Также Зеленский заметил, что россиянам не поздоровится.

Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16,

– подчеркнул он.

Благодарность ГСЧС и полиции

Зеленский отметил работников ГСЧС, ведь они "и в эти дни, в эти вечера, в эти ночи как всегда ликвидируют последствия российских обстрелов. Херсон, Донетчина, Харьковщина, наша Сумщина, наше Запорожье, другие наши области". Вспомнил и о Нацполиции, тяжело работающей в прифронтовых регионах.

Благодарность энергетикам

Сегодня будет правильно поблагодарить каждого работника и каждую работницу украинской энергетики. Всех тех, кто на работе сейчас. Всех тех, кто работал весь год, чтобы блэкаутов не было и чтобы всюду в Украине была связь, был свет, было тепло – и все то, без чего нормальная жизнь просто невозможна. Я благодарю вас, наши энергетики! Я благодарю за светлое Рождество!

– сказал он.

Лидер государства объяснил: в рождественский вечер важно сказать о многих, "кто в любое время и дня, и ночи, в праздники и в будний день на дежурстве, на боевых постах, в бою, на защите нашего государства и людей". Он отметил работу многих экстренных служб.

На Рождество найдите добрые слова для защитников и защитниц

Пожалуйста, кто сегодня еще этого не сделал: свяжитесь с вашими близкими или с теми, кого просто знаете и кто сейчас в Силах обороны, и поблагодарите их. Сила дает Украине жизнь. Сила каждого, кто воюет ради Украины. Сила всех работающих ради Украины. Сила нашего народа. Укрепляем Украину все вместе!

– завершил Зеленский.