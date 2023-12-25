Поздравляя с праздником, Владимир Зеленский в Сочельник сказал, что для украинцев теперь гораздо важнее не то, какие блюда стоят на столе, а то, кто сидит за столом. А собственно на Рождество, 25 декабря, он вспомнил, что за неделю Россия потеряла целых пять самолетов, из них две "сушки" – на Сочельник.

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Праздник с доставкой во вражеский окоп – done!

Силы обороны – главный поставщик горячих приветов и взрывных подарков для россиян.

Аэроразведчики Foxtrot также поздравили оккупантов с праздником. Они подошли креативно: завернули гранату в подарочную бумагу и украсили зеленым бантом. Затем доставили посылку прямо в окоп с помощью дрона. А ролик сопровождает рождественская музыка.

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Наши аэроразведчики саркастичные и меткие

Группа аэроразведки Foxtrot работает в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Она известна своими ироническими роликами – например, в конце ноября аэроразведчики устроили россиянам "вечеринку" под современную музыку. Ролик сопровождали подписью "Незваные гости отправляются домой довольными, хоть и в черных пакетах. Если ваша вечеринка не похожа на эту – можете даже не приглашать".

Еще они показали пролет дрона над полностью разрушенной Клещеевкой. И подчеркнули: осталось только два варианта – либо Украина полностью уничтожит оккупантов, либо же вся страна станет такой разрушенной, как Клещеевка.

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