Вітаючи зі святом, Володимир Зеленський у Святвечір сказав, що для українців тепер значно важливіше не те, які страви стояють на столі, а те, хто сидить за столом. А власне на Різдво, 25 грудня, він пригадав, що за тиждень Росія втратила цілих п'ять літаків, із них дві "сушки" – на Святвечір.

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Свято з доставкою у ворожий окоп – done!

Сили оборони – головний постачальник палких привітів і вибухових подарунків для росіян.

Аеророзвідники Foxtrot також привітали окупантів зі святом. Вони підійшли креативно: загорнули гранату в подарунковий папір і прикрасили зеленим бантом. Потім доставили посилку просто в окоп за допомогою дрона. А ролик супроводжує різдвяна музика.

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Наші аеророзвідники саркастичні та влучні

Група аеророзвідки Foxtrot працює у складі 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Вона знана своїми іронічними роликами – наприклад, у кінці листопада аеророзвідники влаштували росіянам "вечірку" під сучасну музику. Ролик супроводили підписом "Непрохані гості відправляються додому задоволеними, хоч і в чорних пакетах. Якщо ваша вечірка не схожа на цю – можете навіть не запрошувати".

Іще вони показали проліт дрона над вщент зруйнованою Кліщіївкою. І наголосили: лишилося тільки два варіанти – або Україна повністю знищить окупантів, або ж уся країна стане такою зруйнованою, як Кліщіївка.

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