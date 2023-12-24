На офіційних сторінках у мережі військові опублікували світлини та відео Різдва на передовій. Ці кадри розчулили мережу, а українці дякували захисникам за все.

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Кадри, у яких є душа

Начальник пресслужби 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба у мережі опублікував світлини з передової. На них українські захисники також дотримуються традицій й зібралися на Святу вечерю. Шандиба наголосив, що такі світлини опублікували, аби українці не забували, якою ціною дається кожен день.

У фото немає болота, крові й обстрілів. У цих фото є душа, яку відчує кожен хто перегляне їх. Сімейне тепло та обійми рідних це мрія для кожного, хто стоїть на захисті своїх близьких,

– наголосив Шандиба.

Герої також створили відео, на якому показали, як проходить цьогоріч Різдво на передовій. Наші захисники не можуть його зустріти зі своїми сім'ями, але завдяки їхній мужності ворог буде знищений, а військові – зможуть повернутися до рідних домівок.

"Пам'ятайте про тих, хто зараз у полях та окопах, поважайте їхню мужність і відвагу, та допомагайте наближати нашу перемогу!" – закликають автори відео.

Різдво на передовій / Фото 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Автори щемливих кадрів розповіли історію створення

В ефірі телемарафону Микола Шандиба, начальник пресслужби 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", та головний герой, військовослужбовець Богдан з позивним "Бас", розповіли історію створення цих кадрів.

Так, за словами Шандиби, ідея створення відео та фото належить військовослужбовцям, які служать у пресслужбі "Едельвейсу". Він наголосив, що цими кадрами військові хотіли нагадати суспільству, що не всі можуть святкувати Різдво у сімейному колі з рідними.

Ми хотіли передати суспільству розуміння тієї ціни, яку платять військовослужбовці за мир в оселях і можливість святкування,

– пояснив начальник пресслужби бригади.

Захисник Богдан з позивним "Бас" наголосив, що це не лише його історія, а й усіх військових, які нині боронять Україну на передовій й не мають можливості святкувати Різдво з рідними. Герой також зізнався, що дуже хвилювався, коли створювали ці світлини та відео. "Бас" жартома додав, що хвилювався навіть більше, аніж тоді, коли працює у сірій зоні зі своїми побратимами.

"Бас" наголосив, що відео спрямоване на об'єднання людей. Захисник наголосив, що лише разом українці можуть перемогти ворога, тому суспільство закликають долучатися до лав армії, а хто не може цього зробити – підтримувати ЗСУ донатами або іншими можливими шляхами.

Ми сподіваємося, що ми змогли достукатися до сердець українців. Ми постійно намагаємося нагадувати, що непотрібно забувати про це, війна продовжується,

– наголосив Шандиба.

До слова, над створенням кадрів працювало усього три людини:

фотокореспондент бригади Богдан Флюнт,

герой відео та фото військовослужбовець Богдан з позивним "Бас",

представник пресслужби "Едельвейсу".

Шандиба також додав, що нині на передовій складна ситуація й захисникам не до святкування Різдва. Саме тому захисники й створили такі кадри, аби українці.

Не люди в окопах мають пам'ятати про Різдво. А люди, які святкують Різдво, мають пам'ятати про тих, завдяки кому вони мають цю можливість,

– підкреслили захисники.