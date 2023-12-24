На Святвечір в Україні заведено збиратися за великим столом усією родиною. Але вже два роки не всі можуть це зробити. Когось уже немає в живих, хтось на фронті, а хтось утратив дім. Якщо ваша родина має змогу святкувати – будь ласка, пам'ятайте, якою ціною це дається! Донатьмо на Сили оборони!

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Б'ємося за те, щоб світ не поглинув морок: Залужний привітав з Різдвом

Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок,

– написав він.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний попросив ушанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу".

"Різдво – це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!" – завершив він.

Свято зі смутком: вітання від Шаптали

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала підкреслив, що через війну Різдво в Україні невеселе.

"Світле свято, коли сім'ї збираються у затишному родинному колі, ми знову відзначаємо зі смутком у серцях. Ворог позбавив нас радості, приніс горе на нашу землю й розлучив багато родин. Проте ніхто не забере у нас віру у свої сили, віру у справедливість, мир і любов", – написав він.

Шаптала висловив упевненість у тому, що українські оборонці обов'язково переможуть, повернуть мир і злагоду в свої домівки, що захисники та захисниці знову обіймуть своїх рідних.

Також начальник Генштабу побажав Божої опіки всім, хто захищає рідну землю. Він наголосив, що жодними словами не можна передати вдячність захисникам.

Повертайтеся додому живими та неушкодженими! Мільйони українських сімей за різдвяним столом сьогодні згадають молитвою своїх захисників. І пом'януть тих, хто віддав життя за Україну, хто не повернеться більше до своїх рідних. Вони завжди залишатимуться живими в нашій пам'яті,

– висловився Шаптала.

Дякуємо воїнам за можливість молитися в теплих оселях: вітання від Наєва

Командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв побажав, щоб "світлий день народження Христа зробив щасливішим кожен куточок України, без вибухів, без пострілів, без плачу!"

Він подякував воїнам за те, що українці можуть запалити різдвяну свічку та помолитися в теплих оселях, побажав їм Божого захисту, мужності та витримки.

"Сьогодні мільйони українських родин збираються, щоб привітати один одного з народженням Ісуса Христа. Бо українці – це єдина велика родина, що разом тішиться радості й щастю, разом розділяє біль і горе кожного. Наші пращури вірили, що на такі великі свята відкриваються небеса й здійснюються мрії. Усі ми прагнемо добра, миру і скорішої Перемоги", – написав він.

Нехай Різдво стане джерелом сили: вітання від Сирського

З світлим святом Різдва Христового вітаю українських захисників, які ведуть запеклий бій з силами зла і темряви, оберігаючи нашу країну від ворожої навали. Багато родин зустрічатимуть свято Різдва Христового на відстані, адже їхні рідні зараз в окопах на півночі, сході та півдні України, непорушною стіною стримують дужого і жорстокого ворога,

– написав Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він також вірить, що Україна не забуде своїх героїв, які вже ніколи не зможуть повечеряти разом з українцями.

За словами Сирського, Різдво "знаменує неодмінну перемогу добра над злом, світла над темрявою. Саме свято народження Сина Божого допомагає нам набути силу духу та дає надію". Він побажав, щоб це світле свято стало джерелом нашої сили, відваги, мудрості та перемоги.

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Захисники зробили символічне відео до Святвечора