В частности, глава государства подвел итог своей поездки в Швецию, Нидерланды и Данию, сообщает 24 Канал. По его словам, эти визиты были историческими.

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Зеленский записал обращение в самолете

Президент отметил, что завершается визит в государства Северной Европы – Швеция, Нидерланды, Дания.

Без преувеличения исторический визит для Украины. Очень нужны договоренности со Швецией, в том числе оборонные. Будем производить в Украине CV90 – мощные боевые машины. Наши воины очень довольны этими машинами. Господин Кристерссон, все правительство Швеции, весь шведский народ. Спасибо!

– подчеркнул глава государства.

По его словам, в Нидерландах, как всегда, было продуктивно.

"И в этот раз особенно сильно. 42 самолета F-16 мы можем получить для Украины. Получим. Спасибо тебе, Марк, Премьер-министр, всей твоей команде, спасибо народу Нидерландов!" – подчеркнул украинский лидер.

Дания предоставит нашему государству еще 19 F-16. Кроме того, расширятся тренировки.

"Спасибо, Дания! Дорогая Мэтте, госпожа Премьер-министр, вся правительственная команда. Фолькетинг! Огромное спасибо! Было честью для меня – обратиться к парламенту Дании. Спасибо мощным людям Дании!" – заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Он добавил, что общий приоритет всех европейцев – чтобы все народы на всех континентах могли одинаково наслаждаться безопасной жизнью.

"Чем больше стабильности в мире, тем больше стабильности и в нашем европейском доме. Во всех трех странах говорили о новых пакетах оборонной поддержки для воинов. О политическом взаимодействии. О Формуле мира – хочу особо поблагодарить и Швецию, и Нидерланды, и Данию за поддержку Формулы мира", – отметил президент.

По его словам, мир – это всегда результат совместных усилий и безопасности во всех сферах жизни.

"И она будет: для Украины, для мира. России не удастся сломать глобальную безопасность. Отдельно хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за поддержку нашей свободы и нашей авиационной коалиции. F-16 – самолет, сделанный Соединенными Штатами", – заметил украинский лидер.

Он считает очень важным, что украинцев в битве за свободу, независимость и наших людей поддерживают:

президент Джо Байден и его команда, а особенно усилия его советника по национальной безопасности Салливана;

обе партии Конгресса США,

миллионы-миллионы американцев.

"Спасибо, Америка! Работа политиков – это единство. Больше единства. Больше силы. Когда единство крепнет, становятся достижимы даже такие вещи, которые казались кому-то фантастическими раньше. F-16 будут в Украине. Не останавливаемся. Добавим еще силы нашему государству. Слава Украине!" – подытожил глава государства.