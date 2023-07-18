Глава государства начал свое обращение с упоминания о проведенной Ставке. По его словам, основными вопросами были защита портов и продление продовольственного экспорта морем.

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Украина борется за мировую безопасность

Это стратегически важный вопрос, и не только для нашего государства. Разрабатываем варианты действий, договоренностей, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности, и наши морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии. Мы боремся и за мировую безопасность, и за нашего украинского фермера,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского от 18 июля 2023: смотрите видео

Президент добавил, что накануне встречался с представителями африканских СМИ из Южно-Африканской Республики, Нигерии, Кении, Уганды, Ганы, Бенина, Кот-д'Ивуара. Они прибыли не только в Киев, но и посетили Херсонщину, Бучу, имели возможность пообщаться с родными жертв войны, развязанной Россией.

Глава государства отметил, что каждый возвращается домой с правдой о войне. Он выразил благодарность каждому представителю мировых СМИ, кто честно рассказывает о том, что увидел в нашем государстве.

Он добавил, что во время Ставки заслушали доклады военных, разведки, Службы безопасности, МВД. Обсуждали вопросы по поводу горячих направлений, где ведутся ожесточенные бои, – от Купянского до Херсонщины, Донецкая область, южные районы Запорожской области.

Также рассматривались вопросы поставки боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

Поблагодарил за оборону неба

Он также поблагодарил Воздушные силы за "каждую сбитую российскую ракету, за каждый сбитый "Шахед", за спасенные жизни наших людей и инфраструктуру". В частности, в Одессе и Одесской области, которую массированно атаковали россияне в ночь на 18 июля.

Особенно благодарен 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, 302-му зенитному ракетному Харьковскому полку и воинам 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого за своевременное обнаружение целей. Спасибо!

– добавил президент.

Президент подчеркнул, что нужно настолько ограничить торговые отношения с Россией, чтобы у страны-террориста не было возможности использовать для атак компоненты из свободного мира.

Я провел сегодня важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений. Вскоре будут новости,

– отметил он.

Глава государства добавил, что продолжают работу над подготовкой Доктрины Украины, над "нашей послевоенной трансформацией и уже сегодняшними решениями для помощи нашим людям".

Он отметил, что министры здравоохранения и социальной политики представили концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Президент подчеркнул, что у них разный уровень и функционал, но "совершенно необходимы услуги реабилитации". Реализация началась, главы ведомств представят все детали.

Работа над восстановлением Украины продолжается

Владимир Зеленский также отметил, что провел встречу с руководителем Японского агентства международного сотрудничества. Речь идет об одном из крупнейших в мире институтов поддержки экономического и социального развития.

По его словам, ее работа напоминает американскую USAID, которую хорошо знают в Украине. Японское агентство работает над реализацией программы экстренного обновления в Украине. Ее объемы – полумиллиарда долларов. С начала полномасштабного вторжения агентство уже выделило нам более миллиарда долларов.

"И у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества – именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование. Очень важно – строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны", – подчеркнул президент.

В заключение он отметил, что подписал семь указов, в которых упоминались 1 255 защитников Украины. Все они получили награды. А с начала полномасштабного вторжения награды получили почти 51 тысяч наших военных.

Я благодарю всех в мире, кто помогает! И благодарю всех партнеров за сегодняшний "Рамштайн", а особенно – министра обороны США Остина за очень четкие, недвусмысленные и мощные заявления,

– подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что историческая задача современного поколения лидеров мира – преодолеть российскую агрессию и наказать Россию за террор. И он убежден, что мир выполнит эту задачу.