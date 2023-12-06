Начал глава государства с того, что сегодня был длинный и содержательный день. Он приветствовал ВСУ и воинов за их мощь и храбрость. Поблагодарил каждого и каждого, кто защищает Украину, государственные интересы и интересы общества.

Читайте также Прошу вас, будьте сильны – Зеленский обратился к лидерам G7

Отметил воинов государственными наградами

Владимир Зеленский заметил, что накануне подписал несколько указов ко Дню ВСУ. В общей сложности говорится об признаке более 700 защитников Украины.

Посетил военный госпиталь – поблагодарил врачей, поддержал ребят, которые восстанавливаются после ранений. И я благодарю и горжусь всеми военными врачами Украины, всеми нашими боевыми медиками, всеми медицинскими сестричками и медицинскими братьями, которые спасают жизнь раненых воинов, возвращающих к жизни после тяжелых ударов оккупанта,

​​​ – сказал он.

Посетил "Охматдет"

Глава государства отметил, что очень символично, что теперь день Святого Николая и День ВСУ отмечают в один день. Он добавил, что мечты наших детей, безопасность украинских семей и культура украинского народа – то, что важно на фундаменте могущественных и уважаемых ВСУ, их результатов.

Также добавил, что Елена Зеленская посетила две особые школы в Житомирской области. Речь идет о "Школах супергероев", работающих при больницах. Там учатся маленькие украинцы, которым приходится месяцами проходить лечение.

Важно, чтобы эта инициатива росла, чтобы добавлялись новые образовательные институты в регионах. Я благодарен всем, кто помогает с работой школ супергероев и кто в такие дни, как сегодня, помогает создавать для всех детей Украины – где бы они ни были – настоящий праздник,

– отметил глава государства.

Зеленский выступил перед лидерами G7

По словам президента, это уже традиция, что наше государство представлено на таких саммитах. Он поблагодарил Японию и премьер-министра Кишиду за "продуктивное и принципиальное японское председательство в "Группе семи".

Зеленский отметил, что в следующем году будет председательствовать Италия. И Украина уже обсуждает с Джорджей Мэлони, главой итальянского правительства, приоритеты председательства.

Для меня было важно поблагодарить и каждого из лидеров "Семерки" за личное лидерство. Есть и новое мощное заявление "Группы семи", в частности, в поддержку Украины. Многие важные вещи для нашего государства, для наших людей учтены в заявлении,

– отметил он.

Также глава государства обратился к участникам и участникам конференции в Вашингтоне. Она посвящена совместной работе со США по оборонному производству.

Президент подчеркнул, что важно, что договоренности с Джо Байденом постепенно реализуются. Он добавил, что на днях у руководителя Минстратегпрома Камышина много встреч в Вашингтоне.

Но и это еще не все… Я хочу отметить работу с партнерами в Америке украинских правоохранителей и Генерального прокурора Костина. Весомые шаги – Соединенные Штаты предъявили обвинения четырем российским военным, подозреваемым в совершении военного преступления – в пытках гражданина Соединенных Штатов,

– отметил он.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы каждое преступление российских захватчиков полностью расследовали и дали ему законное и справедливое процессуальное продолжение. Включая соответствующий приговор. И над этим вместе с партнерами работают украинские институты.

В заключение глава государства отметил, что провел совещание с международниками МИД и Офиса Президента. Он отметил, что готовят активное продолжение декабря и начало следующего года.

"Украина будет бороться за собственные интересы, за справедливые интересы каждой свободной нации. Поскольку, если мы себя можем защищать, это усиливает и всех других в мире, кто так же, как и мы в Украине, ценит свободу и международный порядок", – добавил он. .

Президент поблагодарил всех, кто сражаеться и работает ради Украины. Слава Украине! Героям слава!