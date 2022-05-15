Соответствующую информацию президент рассказал в ходе вечернего обращения 15 мая. То есть на 81-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Важно Ракетный удар по Львовщине, фосфорные бомбы на "Азовстали": основное за 81 день войны

Зеленский назвал первоочередную задачу для партнеров Украины

Владимир Зеленский рассказал, что во время международных переговоров ключевыми темами станет оружие и финансовая поддержка для Украины. Речь идет о деньгах не только для стабильности страны, но и для восстановления разрушенного Россией.