Кроме этого, глава государства подчеркнул, что мы не можем перестать развиваться, потому что должны уметь пользоваться свободой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Мир мог это остановить еще в 2014 году

Президент начал свое обращение с того, что 26 мая 2014 года прекратил свою работу Донецкий аэропорт. До сих пор сохранилось объявление "Внимание! С 7 утра аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов".

Владимир Зеленский подчеркнул, что тогда, наверное, никто не мог предсказать, как будут развиваться события. Как сперва на Донбассе, а теперь и на всей территории страны. Однако уже тогда можно было с уверенностью сказать, что Украину невозможно сломать и она всегда будет независимым государством.

И второе. Катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально надавили ради прекращения войны,

– сказал глава государства.

В качестве примера такого промедления он привел нынешнюю ситуацию. Ведь ЕС уже несколько недель не может согласовать 6-ти санкционный пакет против России. В то же время агрессор продолжает каждый день получать от европейцев по миллиарду евро в день за поставки энергоресурсов.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 26 мая: смотрите видео