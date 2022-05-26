Окрім цього, глава держави наголосив, що ми не можемо перестати розвиватись, бо маємо вміти користуватись свободою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

Світ міг це зупинити ще у 2014 році

Президент почав своє звернення з того, що 26 травня 2014 року припинив свою роботу Донецький аеропорт. Донині збереглося оголошення "Увага! Із 7-ї ранку аеропорт "Донецьк" тимчасово призупиняє обслуговування рейсів".

Володимир Зеленський підкреслив, що тоді, напевно, ніхто не міг передбачити, як розвиватимуться події. Як спершу на Донбасі, а тепер і на всій території країни. Проте вже тоді можна було впевнено сказати, що Україну неможливо зламати й вона завжди буде незалежною державою.

І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни,

– сказав очільник держави.

Як приклад такого зволікання, він навів теперішню ситуацію. Адже ЄС вже кілька тижнів не може узгодити 6 санкційний пакет проти Росії. Натомість агресор продовжує кожного дня отримувати від європейців по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.

Президент підкреслив, що вдячний партнерам за просування санкцій. Проте поцікавився: "Звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності?".

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 26 травня: дивіться відео