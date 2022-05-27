Загалом нагородили 180 наших військових. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 26 травня, повідомляє 24 канал.

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Президент нагородив 180 військовослужбовців

Зеленський розповів, що 26 травня підписав новий указ про нагородження українських героїв.

180 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 28 – посмертно,

– додав президент.

Загальна кількість нагороджених захисників становить вже понад 16 тисяч.

"Якщо точно – 16 тисяч 44. За 92 дні. Але зрозуміло, що подвигів і звитяг наших оборонців у сотні й сотні разів більше. Я вдячний усім, хто тримає оборону. Хто допомагає армії й всім нашим захисникам і захисницям", – зауважив глава держави.

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Українські землі обов'язково звільнять від окупантів

Зеленський додав, що зазвичай у ці дні травня в Україні відзначають останній дзвоник у школах і вітають випускників із початком нового етапу в житті – світлішого, ніж дитинство, адже у майбутніх студентів вже починають з'являтися дорослі можливості, однак дитинство поки не завершуються.

"Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості. І це зрозуміло. Такий час. Така ситуація. Та й не в усіх школах України навчання в цьому році завершується саме в травні. Та й не всі випускники зараз на території нашої держави", – додав Зеленський.

Він наголосив, що незмінним залишилося те, що яким би не був час і якою б не була ситуація не треба втрачати можливості. Натомість слід боротися, розвиватися, захищати свою свободу й уміти нею користуватися.

"А отже, треба бути освіченими та сміливими. Не втрачати жодного дня у житті. Знати, для чого проживаєш день. І обов'язково вірити в Україну. Бо тільки тут для українців і українок найбільше шансів для успіху. А особливо – після нашої перемоги. Яку ми обов'язково здобудемо", – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що після перемоги, як би не було складно, ми обов'язково приберемо словосполучення "тимчасово окуповані" щодо українських земель, які назавжди стануть звільненими.

"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали окупанти. Слава Україні!", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: