Більше ніж 300 військовослужбовців з цієї бригади нагородили орденами «За мужність» та «Орденами імені Богдана Хмельницького». Ще понад 100 бійців отримали різні відзнаки Міноборони та Генштабу.

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"Це найкращі підсумки 3 місяців війни від нашої 80-ї окремої десантно-штурмової бригади", – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Старша офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення 80 окремої десантно-штурмової бригади Сніжана Стеценко на брифінгу Media Center Ukraine розповіла, що коли почалась війна, бійці цієї бригади вже були на півдні України, де проходили бойове злагодження.

Це було не на руку нашому противнику, тому що ми готувалися до заходу на той момент в зону ООС. Тому ми змогли моментально зайняти позиції і прийняти бій. А бій у перші тижні війни на півдні був надзвичайно пекельним,

– заявила вона.

За її словами, військові 80-ї десантно-штурмової бригади спочатку виконували завдання на Миколаївщині та Херсонщині. Під час контрнаступів бійці визволили велику кількість населених пунктів, а розвідники викликали вогонь на себе, знищуючи бази зберігання озброєння росіян.

Окрім того, як наголосила Сніжана Стеценко, один з підрозділів бригади пройшов пекло Бучі та Ірпеня. А силами всього двох трофейних артилерійських одиниць було покладено початок повного розгрому ворожих військ під час спроби форсування річки Сіверський Донець.

Вона також розповіла про успіхи військових 80-ї десантно-штурмової бригади на полі бою:

знищено п’ять батальйонних тактичних груп росіян,

ліквідовано 47 танків,

ліквідовано 136 броньованих бойових машин,

ліквідовано 27 артилерійських систем та 11 систем реактивних систем залпового вогню,

ліквідовано 24 ППО та 8 безпілотників,

ліквідовано 1 літак та 4 гелікоптери,

ліквідовано 178 автомобілів,

ліквідовано 5 крилатих ракет.

Сніжана Стеценко запевнила, що втрати росіян по особовому складу суттєво перевищують втрати України.

"Як зазначав президент України, співвідношення озброєння України з Росією 1 до 20. Ми можемо вам гарантувати, що кількість втрат особового складу значно перевищує це співвідношення. За кожного нашого полеглого лягає значно більше росіян", – додала вона.



Успіхи військових 80-ї десантно-штурмової бригади за три місяці війни

Яка ситуація на фронті: останні новини від Генштабу ЗСУ

Сіверський напрямок – росіяни продовжують активно посилювати кордон у Брянській та Курській областях. Також рашисти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

– росіяни продовжують активно посилювати кордон у Брянській та Курській областях. Також рашисти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Слобожанський напрямок – ворог намагається утримати зайняті раніше позиції. Росіяни обстрілюють ЗСУ в надії стримати їхній контрнаступ. Біля населеного пункту Тернова рашисти за підтримки артилерії намагалися йти в атаку, успіху не мали.

– ворог намагається утримати зайняті раніше позиції. Росіяни обстрілюють ЗСУ в надії стримати їхній контрнаступ. Біля населеного пункту Тернова рашисти за підтримки артилерії намагалися йти в атаку, успіху не мали. Донеччина – ворог намагався прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля Росія кидає в напрямку Бахмута. Лиман противник обстріляв з артилерії, але в наступ не йшов. Біля Слов'янська ворог намагається утримати зайняті позиції, проводить розвідку та створює умови та відновлення наступальних дій.

– ворог намагався прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля Росія кидає в напрямку Бахмута. Лиман противник обстріляв з артилерії, але в наступ не йшов. Біля Слов'янська ворог намагається утримати зайняті позиції, проводить розвідку та створює умови та відновлення наступальних дій. Луганщина – ворог знову намагався прорватися у Сєвєродонецьк за підтримки артилерії. Рашисти не мали успіху, зазнали втрат та відступили. Також росіяни здійснили наступ в районі Бахмута, атака провалилася.

– ворог знову намагався прорватися у Сєвєродонецьк за підтримки артилерії. Рашисти не мали успіху, зазнали втрат та відступили. Також росіяни здійснили наступ в районі Бахмута, атака провалилася. Чорне та Азовське моря – росіяни блокують судноплавство, ізолюють зони бойових дій та завдають ракетних ударів по українських містах.

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