Зеленский рассказал, что в течение дня Россия снова атаковала украинскую энергосистему. Часть дронов, а также ракет удалось сбить.

К теме Зеленский в обращении отметил защитников неба и немецкую систему IRIS-T

Украинский лидер поблагодарил за это защитников украинского неба. В частности, президент заявил, что 138 Днепровская зенитная ракетная бригада сбила 4 вражеских "Калибра".

Кроме того, Зеленский отметил Херсонскую зенитную ракетную бригаду, сбившую российский штурмовик Су-25. Украинский лидер поблагодарил партнеров и всех, кто помогает Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.

Президент отметил эффективность немецкой системы IRIS-T. Сейчас идет работа, чтобы дать украинскому небу еще больше защиты.

Зеленский подчеркнул, что в течение суток враг нанес террористические удары по более чем 10 украинским регионам. Пострадали Житомирщина и Киевщина, Сумщина, Днепр и Кривой Рог, Харьковщина и Запорожье, Николаев, Донбасс.

Президент призвал сознательно потреблять электричество

Зеленский напомнил, что ситуация требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы потребляющей много энергии техники.

Президент добавил, что чем сознательнее будет бытовое потребление (с 17:00 до 23:00), тем стабильнее будет энергосистема. Украинцы и украинки, которые соблюдают это правило, помогают всей стране.

Зеленский сообщил, что в течение дня было много совещаний, а также коммуникаций по восстановлению инфраструктуры. Кроме того, запланировали еще одно общее совещание по ситуации в энергетике. Украина прорабатывает все возможные сценарии. Работу сочетаются с мерами по усилению обороны от дронов.

Зеленский про обращение России за помощью к Ирану

Президент отметил, что стратегически России обращение за помощью к Ирану все равно ничем не поможет. Это свидетельствует только о том, что страна-оккупант – на траектории проигрыша. Пока она пытается вовлечь в свои союзники в терроре еще кого-то.

Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты.

– заявил Зеленский.

Украина способна найти ответ на любые угрозы: 237 дней полномасштабной войны это доказали.

Кроме того, существуют важные решения от Эстонии. Парламент страны признал Россию государством – спонсором терроризма