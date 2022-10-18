Зеленский рассказал, что в течение дня Россия снова атаковала украинскую энергосистему. Часть дронов, а также ракет удалось сбить.
К теме Зеленский в обращении отметил защитников неба и немецкую систему IRIS-T
Украинский лидер поблагодарил за это защитников украинского неба. В частности, президент заявил, что 138 Днепровская зенитная ракетная бригада сбила 4 вражеских "Калибра".
Кроме того, Зеленский отметил Херсонскую зенитную ракетную бригаду, сбившую российский штурмовик Су-25. Украинский лидер поблагодарил партнеров и всех, кто помогает Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.
Президент отметил эффективность немецкой системы IRIS-T. Сейчас идет работа, чтобы дать украинскому небу еще больше защиты.
Зеленский подчеркнул, что в течение суток враг нанес террористические удары по более чем 10 украинским регионам. Пострадали Житомирщина и Киевщина, Сумщина, Днепр и Кривой Рог, Харьковщина и Запорожье, Николаев, Донбасс.
Президент призвал сознательно потреблять электричество
Зеленский напомнил, что ситуация требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы потребляющей много энергии техники.
Президент добавил, что чем сознательнее будет бытовое потребление (с 17:00 до 23:00), тем стабильнее будет энергосистема. Украинцы и украинки, которые соблюдают это правило, помогают всей стране.
Зеленский сообщил, что в течение дня было много совещаний, а также коммуникаций по восстановлению инфраструктуры. Кроме того, запланировали еще одно общее совещание по ситуации в энергетике. Украина прорабатывает все возможные сценарии. Работу сочетаются с мерами по усилению обороны от дронов.
Зеленский про обращение России за помощью к Ирану
Президент отметил, что стратегически России обращение за помощью к Ирану все равно ничем не поможет. Это свидетельствует только о том, что страна-оккупант – на траектории проигрыша. Пока она пытается вовлечь в свои союзники в терроре еще кого-то.
Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты.
– заявил Зеленский.
Украина способна найти ответ на любые угрозы: 237 дней полномасштабной войны это доказали.
Кроме того, существуют важные решения от Эстонии. Парламент страны признал Россию государством – спонсором терроризма