Зеленський розповів, що упродовж дня Росія знову атакувала українську енергосистему. Частину дронів, а також ракет вдалося збити.

Зауважте Зеленський у зверненні відзначив захисників неба та німецьку систему IRIS-T

Український лідер подякував за це захисникам українського неба. Зокрема, президент заявив, що 138 Дніпровська зенітна ракетна бригада збила 4 ворожих "Калібри".

Окрім того, Зеленський відзначив Херсонську зенітну ракетну бригаду, яка збила російський штурмовик Су-25. Український лідер подякував партнерам та усім, хто допомагає Україні з протиповітряною та протиракетною обороною.

Президент відзначив ефективність німецької системи IRIS-T. Наразі триває робота, аби дати українському небу ще більше захисту.

Зеленський наголосив, що упродовж доби ворог завдав терористичних ударів по понад 10 українських регіонах. Зокрема, постраждали Житомирщина й Київщина, Сумщина, Дніпро й Кривий Ріг, Харківщина та Запоріжжя, Миколаїв, Донбас.

Президент закликав свідомо споживати електрику

Зеленський нагадав, що ситуація потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії.

Президент додав, що чим свідомішою буде побутове споживання (від 17:00 до 23:00), тим стабільнішою буде енергосистема. Українці та українки, які дотримуються цього правила, допомагають усій країні.

Зеленський повідомив, що упродовж дня мав чимало нарад, а також комунікацій щодо відновлення інфраструктури. Окрім того, запланували ще одну загальну нараду щодо ситуації в енергетиці. Україна опрацьовує всі можливі сценарії. Роботу поєднуються з заходами щодо посилення оборони від дронів.

Зеленський про звернення Росії по допомогу до Ірану

Президент зауважив, що стратегічно Росії звернення по допомогу до Ірану все одно нічим не допоможе. Це свідчить тільки про те, що країна-окупантка – на траєкторії програшу. Наразі вона намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось.

Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети,

– заявив Зеленський.

Україна здатна знайти відповідь на будь-які загрози: 237 днів повномасштабної війни це довели.

Окрім того, є важливі рішення від Естонії. Парламент країни визнав Росію державою – спонсором тероризму.

Усик став новим амбасадором United24

Зеленський розповів, що Олександр Усик став новим амбасадором United24. Він зосередиться на проєктах, які присвячені відбудові України. Зокрема, Київщини.

Зауважте! Зеленський розповів, що на рахунки України вже надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Важливо – звернення Зеленського 18 жовтня: дивіться відео