Відповідну інформацію президент сказав під час звернення ввечері 18 жовтня. Зеленський пригадав, що наші військові збили російський штурмовик.

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Зеленський подякував нашим військовим

Президент України відзначив, що 18 жовтня продовжилася битва за нормальне життя для наших людей.

Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим Повітряним силам. Зокрема 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох "Калібрів",

– заявив Зеленський.

Також президент відзначив, що є хороші результати й в інших наших захисників неба. Володимир Зеленський:

відзначив Херсонську зенітну ракетну бригаду за збиття російського штурмовика Су-25;

подякував партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною.

відзначив, що дуже добре показала себе німецька IRIS-T, яка є справді ефективною системою.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України також пригадав, що Україна працює з партнерами, щоб надати ще більше захисту українському небу.

Володимир Зеленський також пригадав, що 18 жовтня терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів:

Житомирщина;

Київщина;

Сумщина;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Харківщина;

Запоріжжя;

Миколаїв та інші міста Південної України;

а також Донбас.

"Усюди, де це можливо, намагаємося прискорити відновлювальні роботи", – пояснив Зеленський.

Варто пригадати, що внаслідок обстрілу тільки столиці України загинули люди. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинули 3 людей. Кличко розповів, що це співробітники одного з об'єктів критичної інфраструктури.

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