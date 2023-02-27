Глава государства отметил, что сутки начались с атаки иранскими дронами. Большинство из них удалось сбить, сообщает 24 Канал.

Актуально США выделят Украине более 10 миллиардов долларов бюджетной поддержки: первый транш уже поступил

Президент рассказал о ночной атаке дронами

По словам Зеленского, 11 из 14 дронов, которые запустили россияне, удалось сбить. Однако, к сожалению, были и попадания.

Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям,

– отметил президент.

Второй дрон попал в то время, когда началось тушение пожара, который возник после попадания первого дрона. Глава государства добавил, что именно поэтому Украине прежде всего и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства.

"ПВО полноценная тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Силы обороны смогут полностью защитить украинское небо, когда уберется авиационное табу в отношениях с партнерами нашего государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Стоит прочитать Враг роет противотанковые рвы в России и перебрасывает на Луганщину срочников, – Генштаб

Ситуация на Бахмутском направлении становится сложнее

Зеленский рассказал, что весь день шла работа по ликвидации последствий аварии на энергосети в Одессе и Одесском районе. Там было масштабное отключение, но уже за день удалось возобновить подачу электричества.

"По состоянию на вечер вся критическая инфраструктура и абсолютное большинство потребителей – с электричеством. Я благодарю всех энергетиков, все ремонтные бригады, которые обеспечили быстрый результат", – отметил президент.

Он добавил, что Украина демонстрирует и будет демонстрировать, что ее стойкость выше, чем любые ожидания.

"Провел сегодня несколько совещаний с представителями правительства и силового блока. В частности, совещание с главой СБУ Василием Малюком. По текущим вопросам и по нашим шагам в ближайшее время для защиты государства", – сообщил глава государства.

По его словам, никакого шанса каким-либо внутренним угрозам не останется, как и внешним. Президент постоянно находится на связи с командующими.

Особое внимание – к ситуации на Востоке, разумеется – в Донецкой области. Бахмутское направление – ситуация становится все более сложной. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что обороняющиеся на Бахмутском направлении украинские воины – настоящие герои.

"Я благодарю каждого и каждую, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", – заявил президент.

Заметьте Подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах: белорусские партизаны обещают продолжение

Глава государства рассказал о визите министра финансов США

Зеленский рассказал, что сегодня в Киеве с визитом находилась министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Он поблагодарил ее за жизненно важную финансовую поддержку для Украины. В ходе встречи Зеленский и Йеллен обсудили:

текущее взаимодействие и на уровне между Украиной и США, и на уровне глобальных финансовых институций, в частности МВФ;

потребности в восстановлении Украины и восстановлении справедливости для украинцев и всего свободного мира. Речь идет о запуске реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной, за счет российских активов.

Президент отметил, что это непростая задача. Однако направить российские активы на возмещение ущерба за войну будет одним из мощнейших ударов свободного мира и по России, и по любым агрессиям в целом.

"Думаю, формат возмещения будет найден, и Россия заплатит за свою войну. Во всех смыслах. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Я благодарю всех, кто помогает! Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор! Слава Украине!" – подытожил глава государства.