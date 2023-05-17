Глава государства заявил, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию и еще больше сил для наших воинов, сообщает 24 Канал.
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Российский удар убил ребенка
Президент рассказал, что сегодня российский обстрел Херсонщины унес жизнь еще одного ребенка – мальчика, которого звали Всеволод. В июле ему должно было исполниться 6 лет.
Мои соболезнования родным и близким! Это был еще один артиллерийский удар террористов. Люди просто были на улице возле обычного магазина,
– отметил Зеленский.
По его словам, очередные обстрелы Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей снова и снова доказывают, что нужно еще больше:
- консолидации мира для давления на Россию;
- силы для украинских воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов;
- поддержки для украинцев, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Елена Зеленская посетила Корею
Сегодня президент провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам по укреплению украинской обороны и наших международных позиций. Также успешно состоялся визит украинской делегации в Республику Корея.
Чиновники, первая леди Украины. Были встречи, переговоры разного уровня, обращение Елены к народу Кореи и всем народам региона на значимом форуме "Азиатское лидерство". Я благодарю господина Президента Республики Корея за четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира,
– заметил украинский лидер.
Он добавил, что есть и важное решение Совета Европы – в итоговой резолюции состоявшегося в Исландии саммита зафиксировали поддержку украинской формулы мира.
"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству – участнику Совета Европы", – заявил глава государства.
По его словам, на основе именно такой консолидации и дальше будут ограничивать возможности государства-террориста продолжать его агрессию и увеличивать возможности Украины возвращать справедливость, освобождать свою землю и спасать людей.
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Во Франции и Эстонии приняли важные решения
Зеленский отдельно поблагодарил парламентариев двух европейских стран за их решения, в частности:
- Сенат Франции сегодня проголосовал за признание Голодомора 32 – 33 годов геноцидом украинского народа. Президент отметил, что он благодарен каждому и каждой, кто поддержал это решение, ведь укреплять историческую правду – это миссия сильных.
- Парламент Эстонии в свою очередь принял заявление в поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и призвал Альянс поддержать это решение. Глава государства поблагодарил весь эстонский народ и политический класс Эстонии за столь четкую поддержку общей евроатлантической безопасности.
"Благодарю всех, кто помогает нам защищать наших людей, нашу Украину и жизнь в целом! Слава всем нашим воинам, которые сейчас находятся в бою, на боевых задачах и на боевых постах! Слава каждому и каждой, кто сейчас в эпицентре боевых действий на востоке нашей страны и сверхусилиями не дает врагу наступать. Благодарю вас, воины! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.