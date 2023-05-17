Глава государства заявил, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию и еще больше сил для наших воинов, сообщает 24 Канал.

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Российский удар убил ребенка

Президент рассказал, что сегодня российский обстрел Херсонщины унес жизнь еще одного ребенка – мальчика, которого звали Всеволод. В июле ему должно было исполниться 6 лет.

Мои соболезнования родным и близким! Это был еще один артиллерийский удар террористов. Люди просто были на улице возле обычного магазина,

– отметил Зеленский.

По его словам, очередные обстрелы Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей снова и снова доказывают, что нужно еще больше:

консолидации мира для давления на Россию;

силы для украинских воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов;

поддержки для украинцев, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Елена Зеленская посетила Корею

Сегодня президент провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам по укреплению украинской обороны и наших международных позиций. Также успешно состоялся визит украинской делегации в Республику Корея.

Чиновники, первая леди Украины. Были встречи, переговоры разного уровня, обращение Елены к народу Кореи и всем народам региона на значимом форуме "Азиатское лидерство". Я благодарю господина Президента Республики Корея за четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что есть и важное решение Совета Европы – в итоговой резолюции состоявшегося в Исландии саммита зафиксировали поддержку украинской формулы мира.

"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству – участнику Совета Европы", – заявил глава государства.

По его словам, на основе именно такой консолидации и дальше будут ограничивать возможности государства-террориста продолжать его агрессию и увеличивать возможности Украины возвращать справедливость, освобождать свою землю и спасать людей.

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Во Франции и Эстонии приняли важные решения

Зеленский отдельно поблагодарил парламентариев двух европейских стран за их решения, в частности:

Сенат Франции сегодня проголосовал за признание Голодомора 32 – 33 годов геноцидом украинского народа. Президент отметил, что он благодарен каждому и каждой, кто поддержал это решение, ведь укреплять историческую правду – это миссия сильных.

Парламент Эстонии в свою очередь принял заявление в поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и призвал Альянс поддержать это решение. Глава государства поблагодарил весь эстонский народ и политический класс Эстонии за столь четкую поддержку общей евроатлантической безопасности.

"Благодарю всех, кто помогает нам защищать наших людей, нашу Украину и жизнь в целом! Слава всем нашим воинам, которые сейчас находятся в бою, на боевых задачах и на боевых постах! Слава каждому и каждой, кто сейчас в эпицентре боевых действий на востоке нашей страны и сверхусилиями не дает врагу наступать. Благодарю вас, воины! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.