Глава государства рассказал, что сегодня днем завершились спасательные работы и разбор завалов в Кривом Роге после ракетной атаки террористов. К сожалению, 11 человек погибли, среди них один ребенок, сообщает 24 Канал.

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В Кривом Роге завершилась спасательная операция

Президент отметил, что в результате российского террористического удара по Кривому Рогу более 30 человек получили травмы. Всем им оказывают помощь.

Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто участвовал в спасательной операции – спасатели ГСЧС, врачи, полиция, волонтеры, местные власти, обычные горожане. Спасибо за каждую спасенную жизнь. Спасибо за каждого человека, которому сегодня помогли,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что этот сознательный российский удар по обычному городу в очередной раз доказывает простую истину – нужно вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможен.

"Первое – это наш воздушный щит. Достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители. Когда будет физически ограничена нашим воздушным щитом российская способность бить по нашим городам и селам, только тогда государство-террорист поймет, что у мира для всех украинцев и у проигрыша для России нет альтернативы", – отметил украинский лидер.

По его словам, второе – это уничтожение основы для террора, для производства государством-террористом новых ракет. Ведь, к сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, созданных компаниями из разных стран мира, в частности, компаниями из некоторых стран-партнеров.

"Разными путями эти компоненты затем поставляют в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, ударивших сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах", – пояснил глава государства.

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Украина ввела новые санкции против России

Зеленский рассказал, что сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран.

Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот перечень. Понимание, как русские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно караться также на глобальном уровне.

"Должен быть усилен – максимально – экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и дальше взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают ответной реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация на этот счет есть у партнеров", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, это однозначно дешевле – раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставок компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО.

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Президент встретился с председателем МАГАТЭ

Глава государства отметил, что сегодня также состоялось совещание по подготовке неизбежной, законной и справедливой ответственности России за нападение. Украина прорабатывает несколько сценариев создания специального трибунала по преступлению агрессии:

за которое должно отвечать высшее российское руководство,

породившее все другие преступления этой войны.

И такая ответственность обязательно будет. Действительно, это непростая задача. Но украинцы выполнили уже столько непростых задач, что это не только точно выполнят, но и с удовольствием. Трибунал будет,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, сегодня он встретился с генеральным директором МАГАТЭ Гросси.

"Очень активно работаем над тем, чтобы не допустить каких-либо инцидентов на оккупированной россиянами Запорожской атомной станции. Пока там оккупанты, риск есть для всего мира, и это очевидно. Только полная деоккупация станции и ее возвращение под украинский контроль способны обеспечить безопасность. И мы сделаем все для этого", – заметил украинский лидер.

По его словам, хорошо, что МАГАТЭ предлагает отправить в Украину группу экспертов, которые оценят последствия уничтожения дамбы и других сооружений Каховской ГЭС. Ведь мир должен знать во всех происходящих деталях и какое преступление против природы и людей совершила Россия. Президент надеется, что эксперты МАГАТЭ заработают уже в ближайшее время.

И обязательно – наши воины, наши герои. Благодарю вас всех, кто сейчас в бою, кто защищает и продвигает вперед наши позиции. К примеру, Бахмутское направление – а это, в частности, воины 80-й отдельной бригады ДШУ… На разных участках есть движение вперед. Благодарю вас! Спасибо за чрезвычайную храбрость!

– подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил:

подразделения ОСУВ "Таврия", которые продолжают движение вперед в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства оккупантов – за каждый шаг и за каждый метр украинской земли, освобождаемой от российского зла;

морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад;

110-й отдельную механизированную бригаду;

128-й отдельную горно-штурмовую бригаду;

десантников "Семьдесят девятки";

артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь".

Также Зеленский поблагодарил всех в украинском обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые изо дня в день, шаг за шагом дают необходимую мощь нашим наступательным действиям.

"Слава украинским героям! Слава всем в мире, кто помогает! Спасибо сегодня Соединенным Штатам за очередной и своевременный пакет оборонной поддержки. Артиллерия, бронетехника, боеприпасы для наших "Хаймарсов". Спасибо, Америка! Слава Украине!" – подытожил президент.