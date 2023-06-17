Глава государства отметил, что хочет сегодня поблагодарить всех партнеров, реально помогающих и которые за эту неделю сделали новые шаги в поддержке нашего государства и украинцев, сообщает 24 Канал.
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Президент поблагодарил партнеров Украины
Зеленский поблагодарил ряд партнеров нашего государства:
- США – за очередной весомый пакет помощи оружием – ПВО, артиллерия и снаряды для "Хаймарсов", противотанковое оружие, бронетехника и другие инструменты защиты свободы.
- Нидерланды – новый оборонный пакет, который усилит украинский воздушный щит. Состоялась совместная работа Америки, Нидерландов, Дании и Великобритании по закупке ракет ПВО. По словам президента, это то, что спасет тысячи украинцев.
- Германию – за доставленную на этой неделе технику, постоянную мощность в защите жизни от российского ракетного террора и готовность предоставить противоракеты для наших "Патриотов".
- Италию – за реализацию оборонных договоренностей.
- Данию – за готовность оперативно работать, чтобы коалиция современных истребителей реально приблизила завершение этой войны общей победой.
- Отдельно Данию и Норвегию – за совместную работу ради усиления украинской артиллерии. Президент подчеркнул, что Россия принесла в Европу такую войну, когда именно от артиллерии зависит, движется ли свобода вперед.
- Швецию – за двенадцатый пакет оборонной помощи и реальную готовность начать подготовку украинских пилотов на современных истребителях.
- Великобританию – за постоянное лидерство в расширении оборонных возможностей Украины и каждую предоставленную дальнобойную ракету – все они работают на сто процентов. Также на этой неделе есть решение о дополнительной поддержке.
- Канаду – за неизменную помощь и новые проработанные реализуемые сейчас шаги, а также за артиллерию, ПВО и так далее.
- Всех стран-участниц "Рамштайна", очередное заседание которого состоялось на этой неделе, – за неизменную конструктивность.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Глава государства отметил, что отдельно хочет поблагодарить каждую страну, лидера, все города и общины в странах-партнерах и международные организации, которые помогают Украине преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС.
Мы еще раз докажем непреодолимость нашей общей силы, когда вернем нормальную жизнь всем людям и общинам, пострадавшим от этого российского зла экоцида,
– подчеркнул украинский лидер.
Также он поблагодарил:
- Польшу – за принятую Сеймом резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО. По словам Зеленского, это правильные сигналы в правильное время, когда Киев готовит содержательное наполнение для саммита в Вильнюсе.
- Люксембург – за решение парламента, которым признается историческая правда о Голодоморе – геноцид украинского народа. Люксембург стал 26-м государством, официально признавшим Голодомор геноцидом. Работа по глобальному признанию правды будет продолжаться.
- Всех тех, кто тренирует украинских воинов, обучает их своему опыту и кто сам учится у украинцев стойкости, смелости и несгибаемому желанию добыть в борьбе жизнь для своей страны и украинских детей.
"Обязательно это будет – завоюем! Победим. ОСУВ "Таврия" – благодарю вас за движение вперед, воины! Все наши воины на Востоке – благодарю вас за стойкость и меткость! Слава Украине!" – подытожил президент.