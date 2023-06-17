Глава держави зазначив, що хоче сьогодні подякувати всім партнерам, які реально допомагають і які за цей тиждень зробили нові кроки у підтримці нашої держави та українців, повідомляє 24 Канал.

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Президент подякував партнерам України

Зеленський подякував низці партнерів нашої держави:

США – за черговий вагомий пакет допомоги зброєю – ППО, артилерія і снаряди для "Хаймарсів", протитанкова зброя, бронетехніка та інші інструменти захисту свободи.

– за черговий вагомий пакет допомоги зброєю – ППО, артилерія і снаряди для "Хаймарсів", протитанкова зброя, бронетехніка та інші інструменти захисту свободи. Нідерландам – за новий оборонний пакет, який посилить український повітряний щит. Відбулася спільна робота Америки, Нідерландів, Данії і Великої Британії для закупівлі ракет ППО. За словами президента, це те, що врятує тисячі українців.

– за новий оборонний пакет, який посилить український повітряний щит. Відбулася спільна робота Америки, Нідерландів, Данії і Великої Британії для закупівлі ракет ППО. За словами президента, це те, що врятує тисячі українців. Німеччині – за доставлену цього тижня техніку, незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору та готовність надати протиракети для наших "Петріотів".

– за доставлену цього тижня техніку, незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору та готовність надати протиракети для наших "Петріотів". Італії – за реалізацію оборонних домовленостей.

– за реалізацію оборонних домовленостей. Данії – за готовність оперативно працювати, щоб коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни спільною перемогою.

Окремо Данії та Норвегії – за спільну роботу заради посилення української артилерії. Президент наголосив, що Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед.

– за спільну роботу заради посилення української артилерії. Президент наголосив, що Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед. Швеції – за дванадцятий пакет оборонної допомоги та реальну готовність розпочати підготовку українських пілотів на сучасних винищувачах.

– за дванадцятий пакет оборонної допомоги та реальну готовність розпочати підготовку українських пілотів на сучасних винищувачах. Великій Британії – за незмінне лідерство в розширенні оборонних можливостей України та кожну надану далекобійну ракету – всі вони працюють на сто відсотків. Також цього тижня є рішення про додаткову підтримку.

– за незмінне лідерство в розширенні оборонних можливостей України та кожну надану далекобійну ракету – всі вони працюють на сто відсотків. Також цього тижня є рішення про додаткову підтримку. Канаді – за незмінну допомогу та нові опрацьовані кроки, які зараз реалізуються, а також за артилерію, ППО тощо.

– за незмінну допомогу та нові опрацьовані кроки, які зараз реалізуються, а також за артилерію, ППО тощо. Всім країнам-учасницям "Рамштайну", чергове засідання якого відбулося цього тижня, – за незмінну конструктивність.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Глава держави зазначив, що окремо хоче подякувати кожній країні, лідеру, усім містам і громадам у країнах-партнерах та міжнародним організаціям, які допомагають Україні долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Ми ще раз доведемо нездоланність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя усім людям і громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду,

– наголосив український лідер.

Також він подякував:

Польщі – за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. За словами Зеленського, це правильні сигнали у правильний час – коли Київ готує змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі.

– за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. За словами Зеленського, це правильні сигнали у правильний час – коли Київ готує змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі. Люксембург у – за рішення парламенту, яким визнається історична правда про Голодомор – геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. Робота для глобального визнання правди триватиме далі.

у – за рішення парламенту, яким визнається історична правда про Голодомор – геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. Робота для глобального визнання правди триватиме далі. Всім тим, хто тренує українських воїнів, навчає їх свого досвіду і хто сам навчається в українців стійкості, сміливості та незламному бажанню вибороти життя для своєї країни й українських дітей.

"Обов'язково це буде – виборемо! Переможемо. ОСУВ "Таврія" – дякую вам за рух уперед, воїни! Усі наші воїни на Сході – дякую вам за стійкість і влучність! Слава Україні!" – підсумував президент.