Украинский лидер подчеркнул, что целый день провел в южных областях. Президент побывал в Одессе, Николаеве и Херсоне. Во время визита Зеленского говорилось о безопасности и защите украинцев.

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Детали о визите Зеленского на Юг

Зеленский рассказал, что в Одессе во время совещания с военными обсудили следующие темы: ПВО для города и области, защиту украинских черноморских портов. Украинский лидер поблагодарил всех, кто защищает регион и работает, чтобы усилить его ПВО.

Президент также отметил, что провел детальное совещание с руководителями областей, наиболее пострадавших в результате непогоды. Речь идет об Одесщине, Николаевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Киевщине. Зеленский заслушал доклад о ситуации там.

Зеленский поблагодарил всех, кто работал, чтобы возобновить движение на дорогах и подачу электричества. Кроме того, украинский лидер поручил увеличить количество ремонтных бригад, чтобы обеспечить людей электричеством. В случае необходимости привлекут силы ГСЧС и энергетиков из других регионов, где не было таких проблем с непогодой.

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Украинский лидер рассказал, что посетил Одессу центр для переселенцев. В частности, украинцев, эвакуированных из Сектора Газы.

"Николаев. Встреча с нашими датскими друзьями, работающими в городе над восстановлением. Реально действенный патронат, о котором мы договорились – Украина и Дания. Были и представители дипломатического корпуса – тех стран, которых мы пригласили присоединиться к программам восстановления, к программам патроната". Я благодарю за такое внимание к Украине, за такую веру в Украину", – говорится в сообщении.

Также Зеленский рассказал о своем визите в Херсон.

"Защита города, защита области. Местные руководители представили результаты в строительстве укрытий. Соответствующие планы, которые еще будут реализованы. Я провел очень содержательное, детальное совещание с военными. О работе именно на юге. Обсудили, что необходимо. Согласили цели. Четко видим и приоритеты в коммуникации с партнерами по поставкам», – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Одессу, Николаев и Херсон.