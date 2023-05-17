Свое обращение президент начал с того, что ночью 16 мая Киев подвергся мощной атаке, ведь по нашей столице россияне запустили 18 ракет разного типа и беспилотники. Однако силам ПВО удалось уничтожить 100% целей. Владимир Зеленский подчеркнул, что такого результата удалось добиться именно благодаря тому, что мир поддерживает нас и оказывает необходимую поддержку.

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Украина совершенствует защиту, Россия – умение убивать

Владимир Зеленский отметил, что в России неоднократно хвастались ракетами "Кинжал", которые якобы невозможно сбить и гарантированно несут смерть. Ночью 16 мая Россия использовала не только "Кинжалы", чтобы атаковать Украину, однако в итоге ничего не получилось – баллистические и крылатые ракеты и беспилотники были уничтожены силами ПВО – чуть ли не впервые наши защитники неба могут похвастаться 100% уничтожением всех целей.

Россия очень старается усовершенствовать свое умение убивать. Мы же стараемся усовершенствовать защиту наших людей. Я благодарю всех стран и лидеров, которые помогли нам усовершенствовать защиту неба,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что для того, чтобы украинские воины могли сбивать 100% враждебных целей на всей территории Украины, а не только в Киеве, нам нужны дополнительные системы ПВО с ракетами к ним и современные истребители.

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Также президент поблагодарил всех, кто способствует реализации формулы мира и подчеркнул, что это единственный реалистичный план. Также Владимир Зеленский отметил необходимость справедливости – конфискацию российских активов на восстановление Украины, усиление антироссийских санкций и создание специального трибунала, на котором должны оказаться те, кто задумал эту войну и совершал военные преступления против украинцев.