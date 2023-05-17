Своє звернення президент почав з того, що уночі 16 травня Київ зазнав потужної атаки, адже по нашій столиці росіяни запустили 18 ракет різного типу та безпілотники. Однак силам ППО вдалося знищити 100% цілей. Володимир Зеленський підкреслив, що такого результату вдалося досягти саме завдяки тому, що світ підтримує нас та надає потрібну підтримку.

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Україна вдосконалює захист, Росія – вміння вбивати

Володимир Зеленський відзначив, що у Росії неодноразово вихвалялися ракетами "Кинжал", які нібито неможливо збити і вони гарантовано несуть смерть. Уночі 16 травня Росія використала не тільки "Кинджали", щоб атакувати Україну, однак у результаті нічого не вийшло – балістичні та крилаті ракети й безпілотники були знищені силами ППО – чи не вперше наші захисники неба можуть похвалитися 100%-им знищенням усіх цілей.

Росія дуже старається вдосконалити своє вміння вбивати. Ми ж стараємося вдосконалити захист наших людей. Я дякую всім країнам і лідерам, які допомогли нам вдосконалити захист неба,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що для того, аби українські воїни могли збивати 100% ворожих цілей на всій території України, а не тільки в Києві, нам потрібні додаткові системи ППО з ракетами до них та сучасні винищувачі.

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Також президент подякував усім, хто сприяє реалізації формули миру і наголосив, що це єдиний реалістичний план. Також Володимир Зеленський наголосив на необхідності справедливості – конфіскації російських активів на відбудову України, посилення антиросійських санкцій та створенні спеціального трибуналу, на якому мають опинитися ті, хто задумав цю війну та здійснював воєнні злочини проти українців.