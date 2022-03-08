Об этом Зеленский сообщил в режиме видеосвязи на конференции президентов американских еврейских организаций. Глава государства настаивает на закрытии неба и передаче Украине истребителей.

Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Зеленский сравнил россиян с нацистами

Это просто чистое нацистское поведение. Я даже не могу квалифицировать это по-другому,

– рассказал о нападении России Зеленский.

Президент зачитал список городов, разрушенных ракетными обстрелами или авианалетами. Он отметил большое мужество украинцев, которые даже без оружия готовы противостоять захватчику.

Зеленский подчеркнул, что в городах без связи, света, тепла, а также еды – тысячи людей. Однако Россия не разрешает их оттуда забрать. Президент сравнил масштабы российского нападения, которые были такими же сокрушительными и неожиданными, с 11 сентября 2001 года для американцев.

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