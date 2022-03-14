Об обращении Владимира Зеленского в Конгресс сообщила журналистка The Wall Street Journal Вивиан Салама. Об этом ей сообщили в Палате представителей Конгресса США.

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Журналистка сообщила об обращении Зеленского, ссылаясь на слова спикера Палаты представителей и лидера большинства. По их словам, Президент Украины выступит с обращением 16 марта 09:00 по местному времени. То есть, около 3 часов по Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенати Шумер заявили о виртуальном обращении в Конгресс США, с которым выступит Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, в 9:00,

– заявила журналистка.