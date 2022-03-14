Про звернення Володимира Зеленського до Конгресу повідомила журналістка The Wall Street Journal Вівіан Салама. Це їй повідомили у Палаті представників Конгресу США.

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Журналістка повідомила про звернення Зеленського, посилаючись на слова спікера Палати представників та лідера більшості. За їхніми словами, Президент України виступить зі зверненням 16 березня 0 9:00 за місцевим часом. Тобто близбко 3:00 за Києвом.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Шумер заявили про віртуальне звернення до Конгресу США, з яким виступить Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, о 9:00,

– заявила журналістка.

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