Про деталі перемовин Гарріс повідомила у соцмережах. Політикиня наголосила: відповідь союзників на вторгнення Москви на українську територію має бути скоординованою.

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І Канада, і США віддані підтримці народу України

Наша скоординована відповідь, від санкцій до інших економічних заходів, ґрунтується на нашій спільній відданості підтримці народу України,

– зазначила Гарріс.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив главу МЗС Дмитра Кулебу, що НАТО віддане підтримці територіальній цілісності України. Він зазначив, що Альянс робитиме все можливе, аби зупинити Путіна.

Також у Вашингтоні пригрозили можливими наслідками Китаю. Адже раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Москва звернулась до Пекіна по військову та фінансову допомогу.

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