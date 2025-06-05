Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на киевский телеграм-канал.

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Зеленский в укрытии после награждения "Будущее Украины"

Во время первой церемонии вручения детской награды "Будущее Украины" президент Владимир Зеленский спустился в укрытие под Мариинским дворцом вместе с детьми из-за воздушной тревоги. В бомбоубежище глава государства и первая леди Елена Зеленская ели пиццу с детьми, отвечали на их вопросы и шутили.

Зеленский пообщался с детьми, выходя из укрытия: смотрите видео

Подробнее о награждении

Награда "Будущее Украины" основана в этом году. Ее получили дети, которые проявили мужество, стойкость и силу духа в сложных обстоятельствах, связанных с войной.

Во время мероприятия дети поделились собственными историями, а также задали президенту и первой леди вопросы, в частности о том, откуда они черпают силы в трудные времена и как подбирают слова в решающие моменты.

Президент заявил, что эта награда станет ежегодной.