Прошлый разговор президентов состоялся всего 2 дня назад. Макрон подчеркнул, что готов делать для Украины больше вместе с европейскими коллегами.

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В то же время в своем видеообращении к украинцам Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой взаимодействие государств.

Обсудили поиск решений для мира, для освобождения наших территорий, для спасения наших людей. Уверен, вы понимаете, что переговоры не являются простыми и приятными. Но они нужны. Потому что это – о жизни,

– объяснил президент.

Он добавил, что Украина всегда искала мирное решение, а тем более сейчас. Ведь наше государство считает каждого убитого, а для украинцев человек – бесценен.