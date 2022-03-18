В Елисейском дворце рассказали, что говорил Макрон. Он призвал Путина к "снятию блокады и доступу гуманитарной помощи".

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Президент попросил о конкретных мерах по снятию осады Мариуполя, открытию гуманитарного доступа и немедленному прекращению огня,

– говорится в сообщении.

Разговор Макрона и Путина длился 1 час 10 минут. Французский лидер потребовал немедленного соблюдения режима прекращения огня на всей территории Украины.

В то же время в Кремле заявили, что Путин сказал Макрону о "многочисленных военных преступлениях, которые ежедневно совершаются украинскими силовиками и националистами, в том числе массированными ракетными и артиллерийскими обстрелами городов Донбасса".