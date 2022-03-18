У Єлисейському палаці розповіли, що казав Макрон. Він закликав Путіна до "зняття блокади та доступу гуманітарної допомоги".

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Президент попросив про конкретні заходи зі зняття облоги Маріуполя, відкриття гуманітарного доступу та негайне припинення вогню,

– мовиться у повідомленні.

Розмова Макрона та Путіна тривала 1 годину 10 хвилин. Французький лідер вимагав негайного дотримання режиму припинення вогню на всій території України.

Водночас у Кремлі заявили, що Путін сказав Макрону про "численні військові злочини, які щодня вчиняють українські силовики та націоналісти, зокрема масовані ракетні та артилерійські обстріли міст Донбасу".

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