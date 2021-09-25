Египет – главный торговый партнер Украины в Африке

Разговор президентов состоялся в телефонном режиме. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке.

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Украина будет наращивать поставки продукции на рынок Египта. В то же время Абдель Фаттах Ас-Сиси отметил важность создания хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

Лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ. Кроме того, состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел,

– говорится в сообщении.

Президент Египта отметил позитивное развитие межчеловеческих контактов между двумя странами. Кстати, именно украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в солнечной стране.

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