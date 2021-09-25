Єгипет – головний торговельний партнер України в Африці
Розмова президентів відбулася у телефонному режимі. Зеленський відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці.
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Україна нарощуватиме постачання продукції на ринок Єгипту. Водночас Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив на важливості створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.
Лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ. Крім того, відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ,
– мовиться у повідомленні.
Президент Єгипту відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами. До речі, саме українці становлять більшість серед іноземних туристів у сонячній країні.
Про що ще говорили президенти
- Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українцям в Єгипті.
- Сторони обмінялися думками щодо заходів для запобігання пандемії COVID-19.
- Обговорили перспективи та конкретні проєкти у сфері військово-технічної співпраці.
- Український лідер наголосив на потенціалі співробітництва в космічній галузі.
- Президенти проаналізували можливість створення нових форматів співпраці на вищому рівні.
- Зеленський розповів колезі про результати установчого саміту Кримської платформи.
- Президент України запросив главу Єгипту відвідати нашу країну.