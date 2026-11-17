На этой группировке необходимо "поставить точку". Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

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О чем говорили чиновники?

Президент Украины и исполняющий обязанности Генерального прокурора подробно проанализировали работу ОГП в течение двух месяцев с момента возложения обязанностей на Антона Ковальского. Отдельно стороны сосредоточились на ходе следственных действий по делам, связанным с деятельностью преступного объединения "Химпром".

Глава государства акцентировал внимание на необходимости полностью прекратить функционирование этой структуры и привлечь всех причастных к уголовной ответственности.

Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неизбежность наказания – это принцип, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность "Химпрома" и лиц, связанных с этой структурой– заявил Зеленский.