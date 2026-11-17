На цьому угруповуванні необхідно "поставити крапку". Про це повідомив Володимир Зеленський соцмережах.

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Про що говорили посадовці?

Президент України та виконувач обов'язків Генерального прокурора детально проаналізували роботу ОГП протягом двох місяців від моменту покладення обов'язків на Антона Ковальського.

Окремо сторони зосередилися на перебігу слідчих дій у справах, пов'язаних із діяльністю злочинного об'єднання "Хімпром". Глава держави акцентував на потребі повністю припинити функціонування цієї структури та притягнути всіх причетних до кримінальної відповідальності.

Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов'язані– заявив Зеленський.