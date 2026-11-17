Президент зустрівся з виконувачем обов'язків генпрокурора / З соцмереж Зеленського
У вівторок, 17 листопада, Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов'язків Генерального прокурора Антоном Ковальським. Ключовою темою розмови стало розслідування справ бандитського угруповання "Хімпром".
На цьому угруповуванні необхідно "поставити крапку". Про це повідомив Володимир Зеленський соцмережах.
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Президент України та виконувач обов'язків Генерального прокурора детально проаналізували роботу ОГП протягом двох місяців від моменту покладення обов'язків на Антона Ковальського.
Окремо сторони зосередилися на перебігу слідчих дій у справах, пов'язаних із діяльністю злочинного об'єднання "Хімпром". Глава держави акцентував на потребі повністю припинити функціонування цієї структури та притягнути всіх причетних до кримінальної відповідальності.
Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов'язані
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