Кроме этого, президент Украины вспомнил гибель журналистки Виктории Рощиной, о чем стало известно накануне.

Смотрите также Ее убила Россия: все, что известно о погибшей во вражеском плену журналистке Рощиной

Зеленский о встрече с Папой Римским

Владимир Зеленский отметил, что для всех в Украине остаются чрезвычайно болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей. Речь идет о взрослых и детях, гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России.

Вчера стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель – это настоящий удар. И в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации,

– написал президент.

Зеленский указал, что вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Украинский гарант рассчитывает на его содействие в возвращении домой пленных украинцев.

Также стало известно, что Зеленский во время встречи с Папой Римским подарил ему картину о резне в Буче. В общем разговор длился 35 минут.

Зеленский и Папа с картиной о Буче / фото Офиса президента