Окрім цього, президент України згадав загибель журналістки Вікторії Рощиної, про що стало відомо напередодні.

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Зеленський про зустріч з Папою Римським

Володимир Зеленський зазначив, що для всіх в Україні залишаються надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Йдеться про дорослих та дітей, цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії.

Вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації,

– написав президент.

Зеленський вказав, що питання повернення наших людей додому з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Український гарант розраховує на його сприяння у поверненні додому полонених українців.

Також стало відомо, що Зеленський під час зустрічі з Папою Римським подарував йому картину про різанину в Бучі. Загалом розмова тривала 35 хвилин.

Зеленський та Папа з картиною про Бучу / фото Офісу президента