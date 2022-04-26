Президент Украины отметил, что важно пытаться усилить международную антивоенную коалицию и выразил надежду, что Япония станет одной из сторон будущих договоренностей относительно безопасности Украины.

К теме Оккупация была очень опасной, – глава МАГАТЭ прибыл в Чернобыль и оценил уровень радиации.

Глава государства поблагодарил Кишиди Фумио за четкую позицию Японии в поддержку Украины и за лично активную роль премьера в усилении санкционного давления на Россию и гуманитарную и финансовую помощь нашей стране.

Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей безопасности Украины,

– написал Зеленский в твиттере.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Японию присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Стоит добавить, что телефонный разговор проходил в день 36-й годовщины Чернобыльской трагедии. Владимир Зеленский отметил, что Япония, как никто другой, понимает цену ядерных трагедий.

Президент Украины объяснил Кишиди Фумио, как страна-агрессор сейчас прибегает к "ядерному терроризму".

Сегодня Россия в период агрессии против Украины прибегает к "ядерному терроризму", свидетельством чего стал захват Чернобыльской АЭС, удержание Запорожской АЭС и угроза применения ядерного оружия,

– подчеркнул Владимир Зеленский во время разговора.

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