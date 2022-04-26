Президент України відзначив, що важливо намагатися посилити міжнародну антивоєнну коаліцію та висловив сподівання, що Японія стане однією зі сторін майбутніх безпекових домовленостей щодо України.

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Глава держави подякував Кішіді Фуміо за чітку позицію Японії на підтримку України та за особисту активну роль прем’єра у посиленні санкційного тиску на Росію та гуманітарну й фінансову допомогу нашій країні.

Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України,

– написав Зеленський у твітері.

Окрім цього, Володимир Зеленський запросив Японію долучитися до повоєнної відбудови України.

Варто додати, що телефонна розмова відбувалась у день 36-х роковин Чорнобильської трагедії. Володимир Зеленський зауважив, що Японія як ніхто інший розуміє ціну ядерних трагедій.

Президент України пояснив Кішіді Фуміо, як країна-агресорка нині вдається до "ядерного тероризму".

Сьогодні Росія під час агресії проти України вдається до "ядерного тероризму", свідченням чого стало захоплення Чорнобильської АЕС, утримання Запорізької АЕС та погрози застосування ядерної зброї,

– наголосив Володимир Зеленський під час розмови.

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