Глава государства отметил высокий уровень сотрудничества с Европейской комиссией за демократию через право и консультативную помощь, которую она оказывает нашей стране во внедрении ключевых реформ.
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Благодарю Вас и Венецианскую комиссию за постоянную поддержку Украины в развитии антикоррупционной системы и реформировании судебной ветви власти,
– сказал президент.
Зеленский рассказал о реформах
Владимир Зеленский сообщил Джанни Букиккио о последних законодательных шагах, которые направлены на обеспечение верховенства права в Украине. Включая:
- реформированием органов судебной власти;
- реформированием конституционного судопроизводства;
- преодолением коррупции.
Глава государства оценил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг КСУ и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления – с привлечением международных экспертов.
Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь главной цели – возвращения Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности,
– заметил он.
Президент также отметил важность инициативы "Крымская платформа" и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.
Со своей стороны Джанни Букиккио признал видение Владимира Зеленского относительно европейского будущего Украины, и его стремление построить еще более демократическое и прозрачное государство.
Зеленский обсудил украинские реформы с председателем Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Офиса Президента