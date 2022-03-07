Детали о разговоре политиков
Украинский президент рассказал индийскому чиновнику о ситуации в Украине. Зеленский сообщил, как наше государство борется с российской агрессией.
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Моди поблагодарил Украину за помощь гражданам Индии, которые находятся в нашей стране во время войны.
Индия ценит помощь своим гражданам во время войны и настроенность Украины на прямой мирный диалог на высшем уровне,
– рассказал президент.
В то же время Зеленский поблагодарил индийского политика за поддержку украинского народа.
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