Деталі про розмову політиків
Український президент розповів індійському урядовцю про ситуацію в Україні. Зеленський повідомив, як наша держава бореться з російською агресією.
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Моді подякував Україні за допомогу громадянам Індії, які перебувають в нашій країні під час війни.
Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні,
– розповів президент.
Водночас Зеленський подякував індійському політику за підтримку українського народу.
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